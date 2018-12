QUÉBEC — La Coupe du monde de big air sera de retour à l’Îlot Fleurie de Québec du 15 au 17 mars 2019, a confirmé l’entreprise Gestev par voie de communiqué jeudi.

Le Jamboree de Québec se déclinera pour l’occasion en épreuves masculines et féminines de big air en ski acrobatique et en surf des neiges, et ce seront de nouveau les dernières compétitions prévues au calendrier de la Coupe du monde.

Gestev en a profité pour indiquer que le Québécois Maxence Parrot, qui a été consulté pour l’élaboration des structures du big air, y participera en surf des neiges, tout comme sa compatriote Laurie Blouin, de Stoneham-et-Tewksbury. Parrot, de Bromont, et Blouin ont remporté la médaille d’argent en slopestyle aux Jeux de Pyeongchang l’hiver dernier.

Parrot s’était signalé en remportant l’épreuve de big air à Québec en 2018, tandis qu’Antoine Truchon, de Sainte-Adèle, avait obtenu la médaille de bronze.

Chez les dames, Blouin avait terminé deuxième, alors que la Québécoise âgée de 17 ans Marguerite Sweeney, de Saint-Basile-de-Portneuf, avait fini en cinquième place à sa première finale sur la scène internationale en carrière.

En ski acrobatique, la Canadienne Dara Howell avait triomphé, tandis que sa compatriote Megan Cressey s’était adjugé le bronze. Pour sa part, le Canadien Teal Harle, de Campbell River, en Colombie-Britannique, avait obtenu le bronze du côté masculin.

L’épreuve de big air en ski acrobatique aura une importance particulière cette année puisque le Comité international olympique a annoncé il y a quelques mois que l’épreuve fera partie du programme olympique pour la première fois à Pékin en 2022.