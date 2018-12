MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal commenceront officiellement leur saison à Edmonton le 14 juin, contre les Eskimos, avant de bénéficier d’une semaine de repos.

C’est ce qu’a confirmé la Ligue canadienne de football lors du dévoilement de son calendrier pour la saison 2019, jeudi.

La troupe de l’entraîneur-chef Mike Sherman reprendra ensuite le collier avec une série aller-retour contre les Tiger-Cats de Hamilton. Elle les visitera d’abord le 28 juin, avant de les accueillir au stade Memorial Percival-Molson, dans le cadre de son match d’ouverture à domicile, le 4 juillet.

Les rivalités de section seront privilégiées en début et en fin de saison, alors que les Alouettes débuteront leur campagne en affrontant le Rouge et Noir d’Ottawa et les Tiger-Cats lors de trois de leurs quatre premiers matchs. Ils termineront par la suite leur calendrier régulier avec trois matchs contre les Argonauts de Toronto, les Ti-Cats et le Rouge et Noir.

Contrairement aux saisons précédentes, les Alouettes disputeront quatre rencontres à domicile les samedis, ce qui a été demandé par les partisans par l’entremise des sondages effectués la saison dernière auprès de ceux-ci.

Les Oiseaux disputeront également un match dans les Maritimes, contre les Argonauts, le 25 août. Pour l’occasion, les Argos agiront à titre d’équipe locale. Plus de détails par rapport à cette rencontre seront communiqués par l’organisation montréalaise en janvier. Un groupe d’hommes d’affaires tente présentement d’établir une concession de la LCF, qui se nommerait les Schooners, à Halifax.

Les camps d’entraînement de la LCF débuteront le 19 mai, et les Alouettes entameront ensuite leur calendrier préparatoire en affrontant les Argonauts à Toronto le 30 mai, avant de le compléter contre le Rouge et Noir à domicile le 6 juin.