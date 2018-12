TORONTO — Auston Matthews a inscrit deux buts en plus d’en préparer deux autres lors de sa deuxième performance de quatre points de la campagne et les Maple Leafs de Toronto ont écrasé les Panthers de la Floride 6-1, jeudi.

John Tavares a aussi marqué deux buts pour les Maple Leafs, tandis que Morgan Rielly a accumulé quatre aides. Mitch Marner a fourni un but et deux aides et Nazem Kadri a récolté un but et une aide, alors que Frederik Andersen a repoussé 25 tirs.

Il s’agissait aussi pour Rielly d’un deuxième match de quatre points cette saison et il est devenu le premier défenseur de la LNH à atteindre le plateau des 40 points cette saison.

Henrik Borgstrom a inscrit l’unique but des Panthers. Roberto Luongo a accordé cinq buts sur 22 tirs avant de céder sa place devant le filet à James Reimer. L’ancien gardien des Leafs a repoussé trois des quatre tirs dirigés vers lui en un peu plus de 14 minutes de jeu.

Les Leafs ont annoncé avant la rencontre que l’ailier Zach Hyman avait subi une blessure à une cheville mardi, dans une victoire de 7-2 face aux Devils du New Jersey. Andreas Johnsson a été inséré dans la formation à sa place.