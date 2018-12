DALLAS — Patrick Kane a récolté deux buts et une aide, Cam Ward a effectué 26 arrêts et les Blackhawks de Chicago ont battu les Stars de Dallas 5-2, jeudi.

Alex DeBrincat a accumulé un but et deux aides, tandis qu’Erik Gustafsson et Brendan Perlini ont aussi touché la cible pour les Blackhawks. David Kampf a été crédité de deux aides.

Les Blackhawks ont gagné un deuxième match de suite pour une première fois depuis les 23 et 25 octobre derniers. Ils avaient battu les Predators de Nashville 2-1, mardi.

Tyler Seguin et Taylor Fedun ont répliqué pour les Stars, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Jamie Benn a récolté deux aides et Ben Bishop a cédé trois fois contre 27 tirs.

Fedun a réduit l’écart à 3-2 tôt en troisième période, mais Kane a marqué son deuxième but de la rencontre dans un filet désert avec 1:50 à faire, puis Perlini l’a imité 40 secondes plus tard.