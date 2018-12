GLENDALE, Ariz. — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Gila River Arena entre le Canadien de Montréal et les Coyotes de l’Arizona.

Premier gardien testé, Kuemper répond bien

Comme la veille à Denver, les joueurs du Canadien ont amorcé le match avec aplomb, au point où ils dominaient les Coyotes 9-3 au chapitre des tirs aux buts après seulement neuf minutes de jeu. Brendan Gallagher a été particulièrement avec trois des neuf tirs du Tricolore durant cet intervalle, dont deux de qualité et presque coup sur coup alors qu’il restait encore 16 minutes à écouler au premier vingt. Mais chaque fois, Darcy Kuemper s’est montré solide.

Des chances ratées de chaque côté

Les derniers instants de la première période ont procuré aux deux équipes de belles chances de marquer, sauf que ni l’une ni l’autre n’a su en profiter. La première est allée au Canadien, lors d’une poussée à deux contre un amorcée par Max Domi en zone centrale. Avec Artturi Lehkonen à sa gauche, Domi a tenté une passe mais le Finlandais a fendu l’air. À la relance, les Coyotes ont envahi le territoire du Canadien et Carey Price a dû réagir rapidement à sa droite pour stopper Nick Cousins, qui avait reçu une belle passe de Clayton Keller.

Un autre but en avantage numérique

En raison d’une punition mineure à Nick Cousins au moment où prenait fin la première période, le Canadien a pu entamer le deuxième vingt avec l’avantage d’un homme. Il n’a eu besoin que de 22 secondes pour inscrire le premier but du match. Après que Max Domi eut gagné la mise en jeu à la gauche de Darcy Kuemper, Jonathan Drouin a envoyé la rondelle à Jeff Petry à la pointe droite. Petry a passé le disque à sa gauche et sans perdre un seul instant, Shea Weber a laissé partir un boulet de canon qui a déjoué Kuemper au-dessus de son épaule droite. Pour Weber, c’était un premier but en avantage numérique cette saison.

Ekman-Larsson répond à Weber

Après que le capitaine du Canadien eut trouvé le fond du filet, celui des Coyotes a fait de même environ six minutes plus tard, lui aussi lors d’un avantage numérique et dans des circonstances presque identiques. Alex Galchenyuk a gagné sa mise en jeu contre Michael Chaput, mais il a tout de même fallu une belle réaction du défenseur Jacob Chycrun qui, en plongeant, a réussi à pousser la rondelle vers Nick Schmaltz à la pointe gauche. Ce dernier a passé la rondelle à Oliver Ekman-Larsson, qui s’est laissé glisser à reculons vers la droite avant de laisser partir un tir sans avertissement qui a battu Carey Price du côté du bâton, pendant une punition à Tomas Tatar.

Byron redonne l’avance au Canadien

Largement dominés pendant le deuxième vingt, les joueurs du Canadien ont amorcé la troisième période de la meilleure façon qui soit: en brisant l’égalité de 1-1. Après du travail acharné par Andrew Shaw et Phillip Danault derrière le filet de Darcy Kuemper, Danault a réussi à récupérer la rondelle avant de la passer à Victor Mete à la pointe droite. Le jeune défenseur a tenté un tir vers le filet qui a frappé le patin d’un joueur des Coyotes avant de revenir vers Danault, posté près du cercle droit de mise en jeu. Danault a effectué une brillante passe du revers vers sa gauche, où se trouvait Paul Byron, à l’embouchure du filet. Malgré la présence de Derek Stepan, Byron a réussi à pousser la passe derrière Kuemper, à 1:16 de la troisième période.