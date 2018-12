TOKYO — Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 ont annoncé avoir obtenu un million $ US supplémentaires en commanditaires locaux et que le budget des opérations des jeux était inchangé, à 5,6 milliards $.

Le comité organisateur dévoilait vendredi la troisième version de son budget des opérations. Il a noté que «le budget du comité organisateur était toujours équilibré et entièrement financé par le privé grâce au Comité international olympique, les commanditaires, les produits dérivés et les revenus des billets» et inclut aussi le coût lié aux Jeux paralympiques.

Il a été noté que les revenus liés aux commanditaires locaux avaient augmenté par rapport à la dernière version du budget pour atteindre les trois milliards $.

Toutefois, le coût total de la présentation des Jeux olympiques, incluant les sept milliards $ dépensés par le gouvernement de Tokyo et du Japon, est évalué à 12,6 milliards $. Le coût anticipé dans la candidature de Tokyo en 2013 était de 7,3 milliards $.