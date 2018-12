VANCOUVER — Bo Horvat et Jake Virtanen ont chacun récolté un but et une aide et ils ont aidé les Canucks de Vancouver à vaincre les Blues de St. Louis 5-1, jeudi.

Adam Gaudette, Josh Leivo et Loui Eriksson, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Canucks, tandis qu’Alex Edler a récolté deux aides.

Vladimir Tarasenko a inscrit l’unique but des Blues.

Jake Allen a stoppé 24 des 28 tirs dirigés vers le filet des Blues, tandis que Jacob Markstrom a réalisé 29 arrêts pour les Canucks.

Markstrom s’est particulièrement distingué en première période, repoussant 15 lancers des Blues, et il a été crédité de la victoire lors d’un sixième départ consécutif, un sommet personnel.