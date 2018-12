LAS VEGAS — William Karlsson et Paul Stastny ont touché la cible dans un intervalle de 63 secondes en troisième période, Marc-André Fleury a stoppé 19 tirs pour s’installer au neuvième rang de l’histoire de la LNH au chapitre des victoires et les Golden Knights de Vegas ont défait les Islanders de New York 4-2, jeudi.

Nate Schmidt a ajouté un but dans un filet désert en plus de récolter deux aides et Brandon Pirri a marqué en deuxième période pour les Golden Knights, qui ont effacé un retard de deux buts avant d’inscrire une sixième victoire d’affilée à domicile.

Fleury a été crédité d’une 424e victoire en carrière, une de plus que Tony Esposito. Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, occupe le huitième rang avec 431, tandis que Jacques Plante se retrouve au septième rang à 437.

Mathew Barzal et Brock Nelson ont généré l’offensive des Islanders, qui avaient gagné leurs trois parties précédentes. Thomas Greiss a effectué 43 arrêts.