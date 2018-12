SAN JOSE, Calif. — Nikolaj Ehlers a réussi un quatrième tour du chapeau en carrière, Mason Appleton a inscrit un premier but dans la LNH et les Jets de Winnipeg ont gagné un sixième match en sept sorties en venant à bout des Sharks de San Jose par le pointage de 5-3, jeudi.

Dustin Byfuglien a également fait bouger les cordages pour les Jets, qui avaient perdu mardi à Los Angeles. Connor Hellebuyck a effectué 41 arrêts.

Evander Kane a amassé un but et une aide contre son ancienne formation, tandis que Joe Pavelski et Joonas Donskoi ont aussi marqué pour les Sharks. Martin Jones a stoppé 19 lancers et Joe Thornton a grimpé au 10e rang de l’histoire de la LNH au chapitre des aides.

Les Sharks ont dominé le jeu pendant les deux dernières périodes, mais Blake Wheeler a mis la table pour le but gagnant d’Ehlers avec 3:09 à faire en temps réglementaire.

Ehlers a ensuite inscrit un troisième but en marquant dans un filet désert.

Thornton a amassé une 1040e aide en carrière sur le but de Kane en première période, le même total que Marcel Dionne.