NEW YORK — Le lanceur des Yankees de New York CC Sabathia s’est fait insérer une endoprothèse vasculaire après la découverte d’un blocage dans une artère de son cœur.

L’agent de Sabathia, Kyle Thousand, a déclaré à The Athletic que l’intervention s’était déroulée le 11 décembre. Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, a ajouté que le lanceur de 38 ans devrait malgré tout se présenter camp printanier, à la mi-février.

Cashman a déclaré par voie de communiqué qu’il était très reconnaissant que CC ait été assez intelligent pour parler de ses symptômes au personnel médical des Yankees et qu’il se soit immédiatement dirigé au New York-Presbyterian Hospital. Cashman a ajouté que l’équipe était encouragée de voir que l’intervention avait été réalisée comme prévu.

Sabathia mesure six pieds six pouces et pèse 300 livres. Le poids du lanceur gaucher a contribué à un problème chronique au genou droit ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.