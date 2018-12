CERVINIA, Italie — La Tchèque Eva Samkova a enlevé les honneurs de l’épreuve de Cervinia à la Coupe du monde de snowboard cross, samedi, tandis que la Canadienne Meryeta O’Dine est parvenue à percer le top-10.

Samkova a vaincu en finale l’Américaine Lindsey Jacobellis et l’Italienne Michela Moioli.

O’Dine, qui est originaire de Prince George, en C.-B., a abouti en septième place. Ses compatriotes, Carle Brenneman, de Richmond, en C.-B., et Haili Moyer, de King City, en Ontario, ont suivi aux 18e et 33e rangs, respectivement.

Du côté masculin, l’Italien Emanuel Perathoner a dominé la super-finale, devant l’Américain Jake Vedder et l’Allemand Martin Noerl.

Kevin Hill, de Chiliwack, en C.-B., fut le meilleur planchiste du pays en vertu de sa 10e position.

Danny Bourgeois, de Rosemère, Baptiste Brochu, de Saguenay, Evan Bichon et Colby Graham, de Prince George, Liam Moffatt, de Truro, en Nouvelle-Écosse, et Eliot Grondin, de Saint-Romuald, ont terminé 19e, 28e, 37e, 48e, 59e et 65e, dans l’ordre.