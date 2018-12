MADONNA DI CAMPLIGIO, Italie — Le Suisse Daniel Yule a remporté le slalom à la Coupe du monde de ski alpin de Madonna di Campiglio, samedi, après que Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen eurent commis d’importantes erreurs en deuxième manche sur l’exigeant parcours Canalone Miramonti.

Yule, qui était en quatrième place après la première manche, a surmonté un déficit de 0,66 seconde et complété l’épreuve en une minute et 38,34 secondes. Il a devancé au cumulatif les Autrichiens Marco Schwarz et Michael Matt — le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang —, respectivement par 0,34 et 0,50 seconde.

Yule, qui est âgé de 25 ans, a du même coup enregistré sa première victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Il fut sacré le champion olympique du slalom parallèle par équipes mixtes à Pyeongchang en 2018.

Le Suisse âgé de 25 ans avait terminé en troisième place à deux reprises auparavant en slalom sur le circuit de la Coupe du monde, soit à Kitzbühel et Schladming, en Autriche, la saison dernière.

Trevor Philp, de Toronto, a abouti au 12e échelon, à 1,37 seconde de Yule. Son compatriote Erik Read, de Calgary, n’a pu faire mieux que le 17e rang. Il s’agissait du meilleur résultat de Philp en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, puisque son meilleur résultat précédent était une 14e place.

Phil Brown, de Toronto, a terminé 34e, tandis que le Montréalais Simon Fournier a été victime d’une sortie de piste et n’a pu compléter la compétition.

Kristoffersen n’a franchi que trois portes à sa deuxième tentative, tandis que Hirscher, qui était premier après la première vague, n’a guère fait mieux. L’Autrichien a finalement dégringolé jusqu’au 26e échelon.

Hirscher, qui a gagné les deux premiers slaloms de la saison, a néanmoins conservé la tête du classement général et de la discipline.

La Coupe du monde de ski alpin se poursuivra vendredi prochain avec la présentation de la descente de Bormio, en Italie.