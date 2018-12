PHILADELPHIE — Cam Atkinson a inscrit deux buts, Artemi Panarin a ajouté un but et une mention d’aide à sa fiche et les Blue Jackets de Columbus sont venus à bout des Flyers de Philadelphie 4-3, samedi.

Zach Werenski a aussi contribué offensivement, tandis que Pierre-Luc Dubois a récolté trois passes pour les Blue Jackets, qui ont signé une troisième victoire consécutive.

James van Riemsdyk a inscrit un filet et obtenu une mention d’assistance, alors que ses coéquipiers Sean Couturier et Phil Varone ont complété la marque pour les Flyers, qui ont subi une première défaite depuis que l’entraîneur-chef par intérim Scott Gordon a remplacé Dave Hakstol et que le gardien de but âgé de 20 ans Carter Hart est devenu le no 1.

Après avoir repoussé 51 des 54 tirs dirigés vers lui en route vers des victoires contre les Red Wings de Detroit et les Predators de Nashville plus tôt cette semaine, Hart a accordé quatre buts sur 15 lancers et terminé la rencontre avec 15 arrêts. Il tentait de devenir le quatrième gardien de l’histoire des Flyers à commencer sa carrière avec trois victoires consécutives.

Sergei Bobrovsky a effectué 34 arrêts pour les Blue Jackets.

Les Blue Jackets, qui ont commencé la journée quatre points derrière les Capitals de Washington dans la section métropolitaine, ont dominé les locaux 3-1 en deuxième période pour se forger une avance de deux buts à l’aube du troisième tiers. Les Flyers ont tenté de surmonter ce déficit, en vain.