LAS VEGAS — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas, samedi, au T-Mobile Arena.

Entrée de zone parfaite

Le Canadien a ouvert la marque après 3:40 de jeu grâce à un jeu parfait lors d’une entrée de zone à trois contre trois. Tomas Tatar a remis à sa gauche à Brendan Gallagher, qui a enchaîné avec une passe transversale à Phillip Danault. L’attaquant québécois a ensuite décoché un puissant tir sur réception qui a battu le gardien Marc-André Fleury. Le Canadien marquait ainsi le premier but dans un troisième match d’affilée.

Fleury, l’acrobate

Marc-André Fleury a dû être alerte pour garder les Golden Knights dans le coup en début de rencontre. Le gardien québécois a frustré Paul Byron en échappée avec 8:25 à faire, puis a stoppé le tir de Max Domi quelques instants plus tard, avant de plonger vers sa gauche pour tenter d’arrêter la frappe de Victor Mete sur le retour. Le tir de Mete a toutefois atteint le poteau et la séquence a finalement pris fin quand Fleury a perdu son masque protecteur alors qu’il était étendu le long de la ligne des buts.

Les Golden Knights se réveillent

Les Golden Knights ont finalement donné signe de vie tard en première période. Carey Price a stoppé la tentative d’Alex Tuch après qu’il eut contourné le filet, mais n’a pas contrôlé le rebond. Brandon Pirri en a profité pour créer l’égalité dans une période à l’avantage des visiteurs. Pirri dominait la Ligue américaine de hockey avec 41 points en 28 matchs avant d’être rappelé en milieu de semaine puisque Max Pacioretty est blessé.

Encore Pirri

Les deux équipes ont échangé des buts en première moitié de deuxième période et c’est encore une fois Brandon Pirri qui a laissé sa marque tard dans l’engagement, permettant cette fois-ci aux Golden Knights de rentrer au vestiaire avec l’avance. Pirri a été oublié derrière la défensive du Tricolore et a pu se présenter seul devant Carey Price. Pirri a opté pour un tir bas, qui s’est faufilé entre les jambières du gardien. Il s’agissait pour Pirri d’un troisième but en deux matchs depuis son rappel des Wolves de Chicago.

Le dernier mot à Byron

Marc-André Fleury a résisté au barrage du Canadien jusqu’à ce que Phillip Danault complète son premier tour du chapeau en carrière avec 1:25 à faire en temps réglementaire. Max Domi a été patient avant de remettre devant à Danault, qui a gagné sa bataille contre le défenseur Nate Schmidt pour réussir à dévier le disque derrière la ligne des buts. Paul Byron a ensuite permis au Canadien de gagner un premier match en prolongation cette saison (1-5). Domi, encore lui, a remis à Byron dans l’enclave et l’attaquant petit format a habilement déjoué Fleury avec une feinte vers son revers pour marquer du revers.