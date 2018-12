CALGARY — David Perron a amassé un but et une aide, Jake Allen a effectué 28 arrêts et les Blues de St. Louis ont filé vers une victoire de 3-1 face aux Flames de Calgary, samedi.

Perron totalise neuf buts et 11 aides en 16 rencontres face aux Flames depuis le début de la saison 2014-15, soit le deuxième plus haut total par un joueur derrière le capitaine des Ducks d’Anaheim Ryan Getzlaf (26 points en 20 matchs).

Tyler Bozak et Oskar Sundqvist ont aussi touché la cible pour les Blues, qui avaient perdu 7-2 face aux Flames à St. Louis dimanche dernier.

Matthew Tkachuk a marqué son 16e but de la saison pour les Flames. Les meneurs de la section Pacifique ont encaissé un troisième revers d’affilée.

Il s’agissait aussi pour les Flames d’un premier revers à domicile en temps réglementaire depuis le 15 novembre (7-0-2).

Mike Smith a cédé trois fois contre 27 tirs, lui qui avait triomphé à ses six sorties précédentes, mais qui avait cédé sa place à David Rittich lors des quatre derniers matchs des Flames.