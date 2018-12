NASHVILLE — Blaine Gabbert a lancé une passe de touché de deux verges à MyCole Pruitt avec 4:30 à faire et les Titans du Tennessee ont ravivé leurs chances de participer aux éliminatoires en battant les Redskins de Washington 25-16, samedi.

Gabbert a été rappelé en renfort pour la troisième fois cette saison après que Marcus Mariota se soit blessé tard au deuxième quart. Gabbert a envoyé une passe de 35 verges vers Taywan Taylor pour amorcer la séquence gagnante, Derrick Henry a obtenu 33 verges de gains en quatre courses et Gabbert a par la suite rejoint Pruitt dans la zone des buts.

Les Titans (9-6) devront avoir le dessus face à Andrew Luck et les Colts d’Indianapolis et devront croiser les doigts pour que les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh subissent des défaites pour s’emparer de la dernière place disponible donnant accès aux éliminatoires.

Kevin Byard a intercepté la passe de Josh Johson au troisième essai, alors qu’il restait que 1:17 à faire au match. Malcolm Butler a par la suite récupéré une passe alors que le temps venait de s’écouler et a parcouru une distance de 56 verges pour inscrire un dernier touché.

Les Redskins (7-8) ont perdu cinq de leurs six derniers matchs.