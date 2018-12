TORONTO — Mitch Marner a inscrit deux buts en troisième période en plus d’être crédité d’une aide et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Rangers de New York 5-3, samedi.

Andreas Johnsson a accumulé un but et deux aides et Morgan Rielly, un but et une aide, tandis que Patrick Marleau a aussi touché la cible pour les Maple Leafs, qui ont gagné un troisième match de suite. John Tavares a récolté deux aides et Frederik Andersen a repoussé 25 lancers.

Âgé de 39 ans, Marleau est devenu le quatrième joueur dans l’histoire de la LNH à inscrire au moins 10 buts lors de 21 saisons consécutives.

Neal Pionk et Kevin Hayes, avec chacun un but et une aide, ainsi que Chris Kreider ont répliqué pour les Rangers. Alexandar Georgiev a effectué 31 arrêts.

Johnsson a brisé une égalité de 1-1 après 1:37 de jeu en troisième période, quand le tir de Marner sur un retour de lancer a dévié sur lui avant de franchir la ligne des buts.

Rielly, qui domine les défenseurs de la LNH avec 42 points, a creusé l’écart à 3-1 moins de quatre minutes plus tard en marquant son 12e filet de la campagne.

Filip Chytil a mis la table pour le 10e filet de Hayes un peu plus d’une minute plus tard, mais Marner a redonné un coussin de deux buts aux Leafs à 12:53 de l’engagement à la suite d’une remise du revers de Tavares.

Kreider a permis aux Rangers de s’accrocher en battant Andersen avec 3:41 à jouer, mais Marner a porté le coup de grâce en tirant dans un filet désert avec 19,2 secondes à jouer.