TORONTO — L’attaquant Trevor Moore a reçu l’appel convoité des Maple Leafs et il fera ses débuts dans la LNH dimanche soir à Toronto, face aux Red Wings de Detroit.

Dans la Ligue américaine, Moore a récolté 17 buts et 24 points avec les Marlies, en 27 matches. Il est le meilleur buteur des Marlies. Pour l’ensemble de la ligue, il est dans une impasse au deuxième rang pour les buts.

Le match de dimanche soir sera diffusé à TVA Sports et à Sportsnet, à compter de 19h30.

La saison dernière, Moore a fourni 12 buts et 33 points avec les Marlies, ajoutant ensuite six buts et 17 points en séries. Il a aidé l’équipe à remporter la coupe Calder.

Les Maple Leafs ont embauché le Californien de 23 ans en juillet 2016, comme joueur autonome.