CHARLOTTE, N.C. — Matt Ryan a lancé trois passes de touché et pour des gains aériens de 239 verges, menant les Falcons d’Atlanta vers une victoire de 24-10 contre les Panthers de la Caroline, dimanche.

Ryan a rejoint Calvin Ridley pour un majeur de 75 verges lors du premier jeu de la deuxième demie. Il a aussi lancé une passe de touché de 44 verges à Mohamed Sanu et une autre d’une verge à Julio Jones.

Ridley a capté trois ballons pour des gains de 90 verges tandis que Sanu a réalisé cinq réceptions pour un total de 81 verges. Brian Hill a porté le ballon huit fois pour des gains de 115 verges pour les Falcons (6-9).

Les Falcons ont intercepté une passe de Taylor Heinicke à trois reprises et ils ont provoqué quatre revirements dans la rencontre. Heinicke, qui effectuait un premier départ en remplacement du partant blessé Cam Newton, a brièvement quitté le match au deuxième quart en raison d’une blessure au coude gauche.

Le quart des Panthers a terminé la partie avec 33 passes réussies, dont une pour un touché, en 53 tentatives et des gains aériens de 274 verges.

Christian McCaffrey a réalisé 21 courses pour des gains de 101 verges, ajoutant 12 réceptions pour un total de 77 verges. Il a établi un record de la NFL au chapitre des attrapés pour un porteur de ballon (106).

McCaffrey est devenu le troisième porteur de ballon de l’histoire à connaître une saison de 100 réceptions et 1000 verges au sol, joignant LaDainian Tomlinson et Matt Forte. La semaine prochaine, à La Nouvelle-Orléans, il tentera de devenir le troisième joueur de l’histoire de la NFL à amasser 1000 verges au sol et par la voie des airs au cours d’une même campagne.

Les Panthers (6-9) ont perdu un septième match de suite.