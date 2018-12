INDIANAPOLIS — Andrew Luck a jeté un oeil à la défensive des Giants de New York et il a décidé de changer le jeu.

Plutôt que de tenter le jeu au sol que l’entraîneur-chef Frank Reich demandait en fin de match, le quart des Colts d’Indianapolis a demandé au receveur T.Y. Hilton d’amener des joueurs défensifs avec lui, permettant à Chester Rogers de se glisser derrière. Tout s’est déroulé à perfection.

Luck a lancé une passe de touché d’une verge à Rogers alors qu’il ne restait que 55 secondes à jouer, permettant aux Colts de se sauver avec un gain de 28-27 contre les Giants, dimanche.

«Je ne peux pas exprimer à quel point Andrew a été habile sous pression lors de cette dernière série offensive, a mentionné Reich. C’est lui qui a changé le jeu avant le touché victorieux. Il a remarqué la pression défensive qui s’amenait.»

Luck avait vu ce même genre de formation plus tôt dans la rencontre et il a demandé à ses receveurs s’ils étaient en mesure d’apporter l’ajustement alors que le match, voire la saison des Colts, était en jeu.

Les Colts (9-6) ont gagné huit de leurs neuf dernières sorties et ils sont au plus fort de la lutte à l’aube d’un duel important contre les Titans du Tennessee (9-6), la semaine prochaine.

Les Colts pourraient remporter le titre de la section Sud de l’Association Américaine en battant les Titans et en profitant d’une défaite des Texans de Houston (10-5). La formation d’Indianapolis participerait aux séries en gagnant la semaine prochaine et en voyant les Ravens de Baltimore s’incliner.

Les Giants (5-10) ont perdu une deuxième partie de suite.

Après s’être rendus à la ligne de sept des Colts au début du quatrième quart, les Giants ont dû se contenter d’un placement de 27 verges pour se donner une avance de 27-21.

Lors de la dernière séquence offensive des Colts, le secondeur Tae Davis a écopé une pénalité pour obstruction en troisième essai et trois verges à franchir et le demi de coin B.W. Webb a imité son coéquipier en écopant la même pénalité dans la zone des buts. Luck a fait payer cette indiscipline en rejoignant Rogers.

Luck a complété 31 de ses 47 tentatives par la voie des airs pour des gains de 357 verges avec deux touchés et une interception. Rogers a capté sept ballons pour des gains de 54 verges tandis que T.Y. Hilton a réussi sept attrapés pour un total de 138 verges.

«Lorsque Frank a demandé la course, j’ai regardé Chester et T.Y. et je leur ai suggéré de plutôt tenter ce jeu aérien. Ils ont répondu qu’ils allaient le faire, a dit Luck. Je suis heureux qu’ils aient accepté.»

Du côté des Giants, Eli Manning a conclu la partie avec 25 passes réussies en 53 tentatives et pour des gains de 309 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception. Saquon Barkley n’a récolté que 43 verges en 21 courses, mais il a réussi un touché. Sterling Shepard a réalisé six réceptions pour des gains de 113 verges.

«Ils ont réalisé les gros jeux dans les dernières minutes afin d’amener le ballon dans la zone des buts, a indiqué l’entraîneur-chef des Giants, Pat Shurmur. Ils ont réussi assez de jeux pour l’emporter.»

Pendant la majorité de l’affrontement, les Colts ont éprouvé plusieurs difficultés.

Manning a profité des erreurs de ses adversaires pour propulser les Giants en avant 14-0. Barkley a d’abord franchi la ligne des buts et le quart des Giants a lancé une passe de touché de trois verges à Scott Simonson.

Luck s’est ressaisi et il a fait tourner le vent, permettant aux Colts de rester dans la rencontre.