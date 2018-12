EAST RUTHERFORD, N.J. — Aaron Rodgers a lancé une passe de touché de 16 verges à Davante Adams, avec 6:23 à faire en prolongation, pour propulser les Packers de Green Bay vers un gain de 44-38 face aux Jets de New York, dimanche.

Il s’agissait d’une première victoire à l’étranger pour les Packers cette saison — mettant un terme de neuf défaites loin du Lambeau Field.

Les Packers (6-8-1) peuvent remercier Rodgers pour la victoire, lui qui a été magistral au quatrième quart et en prolongation. Au total, il a amassé des gains de 442 verges et deux passes de touché, en plus d’inscrire deux majeurs au sol.

La défaite est venue mettre de l’ombre sur l’éblouissante performance du quart-arrière recrue des Jets (4-11), Sam Darnold, qui a récolté 442 verges de gains aériens et trois passes de touché, mais n’a jamais eu la chance de toucher au ballon en temps supplémentaire. Il s’agissait vraisemblablement du dernier match à domicile de l’entraîneur-chef des Jets, Todd Bowles, qui devrait être congédié à la suite du prochain match, face aux Patriots, en Nouvelle-Angleterre.

Les Jets ont croulé sous les nombreuses pénalités. Les 16 mouchoirs lancés sur le terrain leur a fait perdre 172 verges. Darnold a quant à lui complété 24 de ses 35 passes et a rejoint Robby Anderson, Chris Herndon et Elijah McGuire dans la zone des buts. Il a lui aussi inscrit un touché au sol.