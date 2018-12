GLENDALE, Ariz. — Cinq jours après avoir signé un contrat avec les Rams, C.J. Anderson a amassé des gains de 167 verges au sol et la formation de Los Angeles a surmonté une séquence de deux défaites pour défaire les Cardinals de l’Arizona 31-9, dimanche.

Anderson, qui remplaçait Todd Gurley au sein de la formation, a inscrit un majeur à la suite d’une course de quatre verges et les Rams (12-3) ont récolté 269 verges de gains par la course. C’est la première fois de la saison que les Cardinals accordent autant de verges au sol à leurs adversaires.

Grâce à cette victoire, les Rams affichent le deuxième meilleur dossier de la Nationale avec un match à disputer en saison régulière.

Le receveur Larry Fitzgerald, qui a probablement disputé son dernier match en Arizona, a lancé la première passe de touché de sa carrière sur une distance de 32 verges à David Johnson.

C’est toutefois la seule fois que les Cardinals (3-12) ont réussi à traverser la ligne des buts adverse. La troupe de Steve Wilks affiche le pire dossier à domicile (1-7) depuis que l’équipe a déménagé en Arizona, en 1988. Une défaite lors de leur dernière rencontre de la saison — face aux Seahawks de Seattle — leur concéderait le pire dossier de l’histoire de l’équipe depuis 1988.

L’entraîneur-chef recrue des Cardinals, Steve Wilks, pourrait bien se retrouver sans emploi à la fin de la présente campagne.

Jared Goff a complété 19 de ses 24 passes pour des gains de 216 verges et a lancé une passe de touché. Il a également inscrit un touché au sol et a mené trois séquences consécutives qui se sont soldées par un touché en première demie.

Un revirement des Rams a donné la chance aux Cardinals de prendre les devants pour la seule fois de la rencontre, mais les Rams ont méthodiquement enchaîné trois majeurs pour reprendre les choses en main.