NOUVELLE-ORLÉANS — Drew Brees a couronné une performance de 326 verges par la voie des airs avec une passe de touché de deux verges à Michael Thomas alors qu’il restait 1:25 à écouler et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont eu raison des Steelers de Pittsburgh 31-28, dimanche.

Brees a orchestré la remontée des siens grâce à une longue passe à Ted Ginn fils en troisième essai et 20 verges à franchir. Il a ensuite rejoint Thomas à l’entrée de la zone des buts. Après avoir vérifié la séquence sur vidéo, les arbitres ont finalement accordé le touché.

Les Steelers (8-6-1) ont avancé jusqu’en territoire ennemi dans la dernière minute du quatrième quart, mais après avoir capté une passe de Ben Roethlisberger, le receveur JuJu Smith-Schuster a échappé le ballon et le secondeur des Saints Demario Davis l’a récupéré.

Les Saints (13-2) se sont assurés de terminer au premier rang et d’avoir l’avantage du terrain dans l’Association Nationale pour la totalité des séries.

Alvin Kamara a obtenu 105 verges de la ligne de mêlée et il a réussi deux touchés au sol pour la formation de La Nouvelle-Orléans, qui a pu venir de l’arrière grâce à deux belles séquences défensives au quatrième quart.

Les Saints ont mis fin à une première série à l’attaque des Steelers quand Kurt Coleman a provoqué un échappé de Stevan Ridley et ils en ont arrêté une autre en stoppant une feinte de botté de dégagement à quelques pouces d’un premier essai.

Roethlisberger a lancé trois passes de touché et pour des gains aériens de 380 verges. Il a vu Antonio Brown capter 14 passes pour des gains de 185 verges et deux majeurs. Les Steelers ont glissé au deuxième échelon de la section Nord de l’Association Américaine, derrière les Ravens de Baltimore (9-6), et hors d’une place en séries.