NEW YORK — Nolan Patrick a marqué le seul but en tirs de barrage et les Flyers de Philadelphie ont battu les Rangers de New York 3-2, dimanche soir.

Michael Raffl et Wayne Simmonds ont touché la cible en temps réglementaire pour les Flyers, qui ont signé une troisième victoire en quatre matchs depuis qu’ils ont congédié leur entraîneur-chef Dave Hakstol.

Après trois départs du jeune gardien Carter Hart, Michal Neuvirth a défendu la cage des Flyers et il a repoussé 32 lancers.

Chris Kreider et Boo Nieves ont fait bouger les cordages pour les Rangers, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties. Henrik Lundqvist a stoppé 28 tirs dans la défaite.

Alors que les deux équipes se retrouvaient à égalité 1-1 en troisième période, Simmonds a profité d’un avantage numérique pour donner les devants aux Flyers, à 5:01. Nieves a cependant nivelé la marque 22 secondes plus tard, forçant la tenue d’une prolongation.