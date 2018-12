TORONTO — Kasperi Kapanen a inscrit son deuxième but de la rencontre à 1:53 de la période de prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Red Wings de Detroit 5-4, dimanche soir, quittant pour le congé de Noël sur une bonne note.

Kapanen a glissé le disque de justesse entre les jambières de l’ancien gardien des Maple Leafs Jonathan Bernier.

Morgan Rielly et John Tavares ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide et Frederik Gauthier a également fait bouger les cordages pour la formation torontoise (25-10-2), qui a mis la main sur une quatrième victoire d’affilée.

Garret Sparks a repoussé 26 tirs pour les Maple Leafs.

Frans Nielsen, Filip Hronek, Michael Rasmussen et Christoffer Ehn ont répliqué du côté des Red Wings (15-18-5). Bernier a pour sa part stoppé 19 lancers dans une cause perdante.

Tirant de l’arrière 4-3, Tavares a remis les compteurs à zéro, alors qu’il restait 7,6 secondes à écouler au tableau indicateur en temps réglementaire, grâce à une déviation du tir de la pointe de Jake Gardiner, alors que Sparks se trouvait au banc des Leafs en échange d’un sixième attaquant. Il s’agissait de son 24e but de la campagne.

Tavares a par la suite presque donné la victoire à son équipe, durant la première minute de jeu en prolongation, mais il a raté son tir de peu, plaçant son tir un peu plus haut que la barre transversale.