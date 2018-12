DALLAS — Anders Lee a dénoué l’impasse en marquant un but en avantage numérique avec 10:10 à faire en troisième période et les Islanders de New York ont battu les Stars de Dallas 3-1, dimanche soir.

Sur la séquence victorieuse, Anton Khudobin avait réussi à déjouer le tir de Nick Leddy, qui a frappé le poteau avant de bondir sur le patin du gardien des Stars. Lee a toutefois poussé le disque entre les jambières de Khudobin pour donner les devants aux Islanders.

Tyler Pitlick a inscrit le premier but de la rencontre pour les Stars, en deuxième période, avant que Casey Cizikas ne nivèle la marque à 14:10 du deuxième engagement.

Leo Komarov a ajouté un but dans un filet désert avec une minute à écouler pour sceller la victoire.

Khudobin a terminé avec 25 arrêts.

Le gardien des Islanders, Robin Lehner, a pour sa part repoussé 19 rondelles, dont six en troisième période.