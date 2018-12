VANCOUVER — Ukko-Pekka Luukkonen a réalisé 31 arrêts et la Finlande a profité de l’indiscipline du Canada pour l’emporter 5-2 lors du dernier match préparatoire en vue du Championnat mondial de hockey junior, dimanche soir.

Il s’agissait de la première défaite du Canada après avoir récolté deux victoires consécutives lors des parties préparatoires avant le début du tournoi, le 26 décembre, au Rogers Arena de Vancouver.

Le Canada a eu raison de la Suisse par la marque de 5-3 mercredi et a défait la Slovaquie 6-1 vendredi. Les représentants de l’unifolié amorceront la défense de leur titre contre le Danemark.

Morgan Frost a ouvert la marque du côté du Canada pour niveler le pointage 1-1, moins de quatre minutes après que la Finlande eut ouvert la marque grâce à un but d’Otto Latvala en désavantage numérique, alors que les Finlandais évoluaient à 3 hommes contre 4. Frost a profité d’une superbe passe transversale de Nick Suzuki dans l’enclave pour déjouer le gardien adverse d’un tir des poignets.

Les Finlandais n’ont pas perdu de temps avant de reprendre les devants au deuxième engagement. Récupérant la rondelle derrière le filet, Linus Nyman a fait preuve de patience avant de placer savamment la rondelle dans la partie supérieure du filet.

Ils ont par la suite profité de l’indiscipline des Canadiens pour creuser l’écart 4-1, d’abord grâce à un but d’Anton Lundell, qui a sauté sur son propre retour pour battre Ian Scott en fin de deuxième période Scott avait remplacé Michael DiPietro devant le filet du Canada quelques minutes plus tôt, alors qu’il venait d’accorder deux buts en 15 tirs. Eeli Tolvanen a ensuite inscrit le quatrième but des siens en plaçant un tir des poignets dans la lucarne.

Le Canada a semblé retrouver un peu de sa fougue, alors que Barrett Hayton a redirigé la rondelle à la suite d’un jeu tic-tac-toe, à 6:43 du troisième engagement. Brett Leason avait le troisième but des siens sur le bout du bâton, mais l’attaquant a fendu l’air, alors que Luukkonen était clairement battu. La Canada a vu un but lui être refusé par les arbitres, puisqu’ils avaient sifflé l’arrêt de jeu une fraction de seconde avant.

Alors qu’il restait une seconde à faire au match, Santeri Virtanen a scellé la victoire dans un filet désert.