Le Canadien de Montréal bénéficie d’une longue pause de Nöel, ne rejouant pas avant vendredi, à Sunrise.

Le lendemain le CH jouera à Tampa, avant de rendre visite aux Stars la veille du Jour de l’An.

Le Canadien vient de signer des gains par un but à Glendale et à Las Vegas, dans le cadre d’un rendement de 4-2-0 depuis six matches. La séquence a débuté après la correction de 7-1 subie au Minnesota.

À la suite d’un tour du chapeau au T-Mobile Arena, Phillip Danault s’est approché à trois points du cap des 100 dans le circuit Bettman. Il totalise 30 buts et 67 passes, en 224 matches.

Le défenseur Shea Weber s’approche tranquillement du plateau des 200 filets en carrière. Il en a marqué 194 dont le plus récent jeudi dernier, en Arizona – le gain de 2-1 représentait par ailleurs une 300e victoire pour Carey Price.

La majorité des clubs de la LNH vont reprendre l’action jeudi, alors qu’il y aura 13 matches. Les Blue Jackets seront au Madison Square Garden, en quête d’un cinquième gain d’affilée. Invaincus depuis trois matches, les Penguins vont accueillir Detroit. Le Lightning, la meilleure équipe du circuit, voudra aligner une quatrième victoire de suite, à la maison contre les Flyers.

L’autre équipe ayant le vent dans les voiles est Toronto. Vendredi, les Maple Leafs seront de passage à Columbus, à la recherche d’un cinquième gain de suite.

Plusieurs clubs de l’Ouest voudront secouer de vilaines séquences, jeudi. Sans victoire depuis quatre matches, les Predators seront les hôtes des Stars. Privés de gain depuis quatre rencontres, le Wild va rendre visite aux Blackhawks. Notons aussi que les Flames, les Oilers et les Sharks ont perdu leurs trois derniers matches.