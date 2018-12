La NBA n’offre pas de revanche de sa dernière finale lors du Jour de Nöel, cette année. LeBron James affronte les Warriors, mais dans l’uniforme des Lakers.

«LeBron c’est LeBron, a dit Draymond Green, de Golden State. Les Lakers vont être coriaces, mais nous avons bien hâte au match.»

Avec une fiche de 19-14, les Lakers ont leur meilleur dossier à cette étape depuis 2011-12.

James et compagnie ne quittent pas la Californie avant le 5 janvier: d’ici là, des matches à Oakland et Sacramento, avant de recevoir les Clippers, les Kings, le Thunder et les Knicks.

Le programme de Noël va comme suit: les Bucks au Madison Square Garden (midi), Oklahoma City à Houston (15h00), les Sixers à Boston (17h30), Lakers-Warriors, à 20h00, puis Portland à Salt Lake City (22h30).

Le premier match sera diffusé à TSN, les autres à Sportsnet.

Une vingtaine de clubs seront de retour en action mercredi dont les Raptors, à Miami. Le Heat a la meilleure séquence en cours dans la NBA, cinq victoires de suite.