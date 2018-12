OAKLAND, Calif. — Le lanceur droitier Mike Fiers a accepté un contrat de deux ans avec les A’s d’Oakland, lundi.

Les Athletics aimeraient dénicher un autre lanceur partant, la rotation ayant été fortement éprouvée par les blessures, l’an dernier.

Sean Manaea récupère d’une opération à l’épaule et on ne s’attend pas à son retour avant la pause du match des étoiles, au plus tôt.

Les A’s ont acquis Fiers en août, des Tigers de Detroit. L’artilleur de 33 ans a montré une fiche de 5-2 et une moyenne de 3,74 en 10 sorties, dont neuf départs.

Fiers a aidé les A’s à atteindre le match éliminatoire, dans l’Américaine, mais Oakland a dû s’avouer vaincu à New York.