CLEVELAND — Il y a à peine un an, les Browns de Cleveland n’avaient remporté aucun match. Ils n’avaient aucun objectif. Ils étaient sans issue et sans espoir.

Dégoûtés de leur équipe risible, quelques partisans des Browns avaient organisé une parade autour du FirstEnergy Stadium en décembre dernier pour célébrer la possible saison de 16 défaites, une fois de plus. L’entraîneur de l’équipe à l’époque, Hue Jackson, avait alors promis de plonger dans le lac Érié si c’était le cas.

Mais cette époque sombre est aujourd’hui chose du passé. Les Browns ont renversé la vapeur.

«Ça nous a pris un bon moment nous y rendre, a reconnu le receveur éloigné Rashad Higgins. Nous étions dus pour avoir une équipe gagnante.»

Avec leur victoire face aux Bengals de Cincinnati, dimanche, les Browns (7-7-1) ont réussi à redresser leur situation et ont effectué le plus grand revirement de situation de l’histoire de leur concession. Leurs sept victoires — et possiblement une huitième s’ils réussissent à battre les Ravens de Baltimore cette semaine — depuis la saison dernière leur ont permis de battre le record de six gains réalisés en 1976 et 2007.

Les Browns ont réalisé un incroyable volte-face pour une équipe qui n’a connu que deux saisons gagnantes depuis 1999. C’est d’autant plus impressionnant lorsqu’on pense que l’équipe a procédé à un changement d’entraîneur, tard au mois d’octobre. Et si ce n’était pas pour quelques jeux ratés par-ci, par-là, les Browns seraient présentement en préparation en vue des éliminatoires, qui s’amorceront sous peu dans la NFL.

La saison de la NFL a été parsemée d’imprévus, et le retour en force des Browns a certainement été l’un des plus grands imprévus de tous.

Alors que les dernières secondes s’écoulaient au tableau indicateur dimanche et que les Browns complétaient leur meilleur dossier à domicile en 11 ans (5-2-1), le quart-arrière recrue Baker Mayfield s’est agenouillé au sol devant la foule en délire, qui s’est mis à hurler de plus belle.

Après avoir serré la main de quelques joueurs des Bengals, Mayfield, qui a été acclamé par les divers chants des partisans tout au long de la rencontre, a rapidement retraité au vestiaire.

Dans un sens, le départ de Mayfield à la suite de la présentation du dernier match à domicile ressemblait davantage à un arrivé. Les Browns sont de retour et Mayfield a l’intention que les progrès des siens se poursuivent.

«Je m’associe beaucoup à Cleveland, a mentionné Mayfield, qui a lancé trois passes de touché et qui a récolté un dossier de 6-6 à titre de partant depuis le début de la saison. L’éthique de travail et les choses que tu dois obtenir par l’effort, c’est ce dont sont composés les Browns. Ce sera une bonne relation à long terme.»

Pour l’entraîneur intérimaire, Gregg Williams, le succès que connaissent les Browns présentement n’est pas surprenant. Willams, qui a mené l’équipe à un dossier de 5-2 depuis qu’il a remplacé Jackson à la barre de l’équipe, a toujours cru que l’équipe avait assez de talent pour gagner.

«Je n’arrive jamais à un match pensant que nous ne pouvons pas le gagner et je le pensais aussi la saison dernière, a relaté Williams, dont le travail est scruté à la loupe en vue du poste permanent d’entraîneur-chef. Je crois que nous avons joué extrêmement bien lors des matchs où nous sommes sortis vainqueurs, comme ceux où nous avons perdu, et c’est difficile, parce qu’il y a de plus en plus de parité au classement à travers la ligue.»

Williams a toujours priorisé les objectifs de groupe devant les objectifs individuels et, bien qu’il y ait plusieurs facteurs qui ont permis aux Browns de se relever cette saison, il croit que l’emphase qu’il a mise sur la responsabilité de chacun des joueurs a réellement transformé les Browns.

«Nous avons été capables de les faire comprendre que tout le monde devait faire son travail et que tous les joueurs devaient bloquer les distractions extérieures, a raconté Williams. Nous leur avons enseigné qu’il fallait qu’ils se concentrent sur leur jeu et qu’ils jouent les uns pour les autres. Ils ont vraiment fait du bon travail, non seulement pour relever leur jeu d’un cran, mais également pour se supporter entre eux.»

À court terme, l’objectif de Williams est de préparer son équipe en vue du dernier duel face aux Ravens et de possiblement les empêcher de participer aux éliminatoires. Si les Browns réussissent à l’emporter, les Steelers de Pittsburgh pourraient mettre la main sur le titre de section, avec une victoire aux dépens des Bengals.

«Nous allons prendre ce match comme si c’était un match éliminatoire, a soutenu Williams. C’est l’intensité que nous voulons donner à ce match. Ce sera amusant.»