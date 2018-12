OAKLAND, Calif. — Dwayne Harris a marqué un touché sur un retour de botté de dégagement de 99 verges et les Raiders ont permis aux partisans de célébrer une toute dernière fois possiblement à leur domicile d’Oakland en défaisant les Broncos de Denver 27-14, lundi soir.

Les Raiders (4-11) sont prêts pour leur déménagement à Las Vegas en 2020 et demeurent sans domicile fixe en vue de la prochaine saison, alors que le plan initial voulait que l’équipe demeure à Oakland. Alors que la Ville d’Oakland a déposé une poursuite contre l’équipe et la NFL pour le déménagement, les Raiders considèrent maintenant s’établir au AT&T Park de San Francisco l’an prochain.

Une décision est attendue avant le Super Bowl, mais tout porte à croire que les Raiders ont disputé leur dernier match à Oakland, dans le stade qui a ouvert ses portes en 1966.

Les Broncos, qui n’ont pas connu deux saisons perdantes d’affilée depuis 1971-1972, ont ajouté une neuvième défaite à leur fiche (6-9) après avoir obtenu un dossier de 5-11 lors de leur dernière saison, la première avec Vance Joseph à la barre de l’équipe. La formation de Denver s’est légèrement améliorée et le directeur général John Elway pourrait être prêt à effectuer quelques changements à la formation aux termes de la saison régulière.

Les Broncos ont amorcé le mois de décembre avec en tête un plan d’action pour participer aux éliminatoires, mais trois défaites d’affilée face à des équipes en difficulté ont mis un terme à leurs espoirs.

Quelques instants après que Marshawn Lynch, originaire d’Oakland, eut allumé la torche en l’honneur du propriétaire de l’équipe Al Davis avant le début de la rencontre, Harris a amorcé le match en grand en retournant un botté de dégagement. Il s’agissait de la deuxième plus longue distance de l’histoire de la NFL à ce chapitre.

Andre Holmes a fait dévier le botté de Colby Wadman, juste avant la ligne des buts, et Isaac Yiadom était en position de s’emparer du ballon à la ligne de une verge, mais il n’a pu mettre lui mettre le grappin dessus et Harris l’a récupéré avant de parcourir 99 verges pour donner les devants aux Raiders. Patrick Peterson (99 verges) et Robert Bailey (103) sont les seuls autres joueurs de la NFL à avoir effectué un retour de botté de dégagement aussi long.

Les Broncos n’ont pas été meilleurs sur les autres aspects du jeu, écopant de quelques pénalités inutiles, et générant très peur d’attaque en première demie. Ils ont également permis à Doug Martin de courir 24 verges sans se faire avoir, procurant les devants 14-0 aux Raiders au deuxième quart.

Martin, qui est originaire d’Oakland, a amassé 107 verges au sol, soit un sommet personnel depuis 2015.

Case Keenum a permis aux Broncos de s’inscrire à la marque en lançant deux passes de touché à DaeSean Hamilton et Courtland Sutton en deuxième demie. Il a récolté 202 verges de gains aériens, complétant 23 de ses 37 passes. Mais ce ne fut pas suffisant, alors que Jalen Richard y est allé pour un majeur à la suite d’une course de trois verges.

Deux interceptions de Marcus Gilchrist et Erik Harris ont scellé la victoire du côté des Raiders. Derek Carr a pour sa part réalisé des gains aériens de 167 verges, ne lançant aucune passe de touché.