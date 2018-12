NEW YORK — Giannis Antetokounmpo a récolté 30 points et 14 rebonds à son premier match lors de la journée de Noël, guidant les Bucks de Milwaukee vers une victoire de 109-95 contre les Knicks de New York, mardi.

Brook Lopez a ajouté 20 points pour les Bucks, qui jouaient à Noël pour une première fois depuis 1977. Ils ont été sélectionnés par la NBA en grande partie grâce à Antetokounmpo, mais le temps était parfait pour montrer cette jeune équipe émergente qui montre un dossier de 23-10, le deuxième meilleur du circuit.

Malcolm Brogdon a conclu la rencontre avec 17 points pour les Bucks, qui ont rebondi après avoir perdu contre le Heat de Miami, samedi. La formation de Milwaukee a gagné cinq de ses six dernières sorties.

La recrue Kevin Knox a inscrit 21 points pour les Knicks, qui ont perdu une sixième partie de suite à Noël. Ils revendiquent une fiche de 22-31 en 53 matchs lors de cette journée.

Les Knicks se sont inclinés pour une cinquième fois consécutive et une 10e fois à leurs 11 derniers matchs depuis qu’ils sont venus de l’arrière pour vaincre les Bucks 136-134 en prolongation, le 1er décembre au Madison Square Garden.

Antetokounmpo était peut-être un petit peu trop excité pour cet affrontement revanche, ratant un dunk à sa première tentative près du panier. Le ballon est toutefois allé dans les mains de Brogdon, qui a réussi un tir de trois points.

Celui qu’on surnomme le «Greek Freak» s’est toutefois ressaisi pendant que les Knicks éprouvaient des difficultés à établir leur rythme. Ils ont raté sept de leurs huit premiers lancers.

Les Knicks ne tiraient de l’arrière que par sept points à mi-chemin au troisième quart quand Antetokounmpo s’est mis en match. Son tir en foulée a accentué l’avance à 10 points et ses 11 points au troisième quart ont aidé les Bucks à se donner un coussin de 84-65.

Noah Vonleh a amassé 14 points et 15 rebonds alors que son coéquipier des Knicks Tim Hardaway fils a obtenu 14 points et 10 rebonds.