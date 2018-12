HOUSTON — James Harden connaît toute une séquence et il aide grandement les Rockets de Houston à se redresser après un très mauvais début de saison.

Harden a inscrit 41 points et les Rockets de Houston ont battu le Thunder d’Oklahoma City 113-109, mardi, pour signer une septième victoire à leurs huit dernières parties.

Harden a marqué 30 points ou plus dans un septième match de suite, devenant le premier joueur à réussir cet exploit depuis que Russell Westbrook l’a accompli dans huit parties consécutives, en novembre 2016. De plus, Harden a amassé au moins 35 points dans une cinquième sortie de suite, ce qui constitue la plus longue séquence depuis les six matchs de Carmelo Anthony, en avril 2013.

Les Rockets n’avaient gagné qu’une seul de leurs six premières parties de la saison et ils montraient un dossier de 11-14 au début du mois de décembre. Depuis, ils n’ont perdu qu’une seule rencontre.

«Nous avions cette confiance depuis le début de la campagne, a affirmé Harden. Notre fiche n’est pas là où nous le souhaitons, mais ça s’en vient. Nous devons continuer à travailler fort chaque jour et à être meilleurs. Nous nous préparons pour les séries.»

Un lancer de trois points de Paul George avec moins de deux minutes à jouer à rapprocher le Thunder à quatre points après que Harden eut raté une tentative d’au-delà de l’arche. Westbrook a raté un tir pour le Thunder, mais George a volé le ballon des mains de Harden avant d’être victime d’une faute.

George a réussi ses deux lancers francs pour réduire l’écart à deux points avec 43,6 secondes à écouler. Harden a ensuite débordé George pour réussir un tir en foulée qui a scellé l’issue de la rencontre.

George a obtenu 28 points et 14 rebonds pour la formation d’Oklahoma City. Westbrook a ajouté 21 points, neuf rebonds et neuf aides.

«Nous avons eu quelques mauvais bonds, ce qui leur a permis d’obtenir des possessions supplémentaires. Ils ont pu lancer quelques lancers de trois points sans qu’il y ait une couverture», a observé George.

Harden est devenu le premier joueur à récolter 40 points ou plus lors d’un match à Noël depuis Kevin Durant, qui en avait marqué 33 avec le Thunder en 2010. L’impressionnante performance de Harden survient alors que les Rockets sont privés des services de Chris Paul pour une deuxième partie de suite. Le meneur vedette ratera au moins deux semaines d’activités.

«Nous avons plusieurs joueurs qui jouent à un haut niveau en ce moment, a indiqué l’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni. Plusieurs joueurs ont contribué à cette victoire aujourd’hui.»

Clint Capela a amassé 16 points et il a égalé un sommet cette saison avec 23 rebonds.

Les deux équipes se sont échangé des paniers pendant tout l’affrontement, faisant en sorte que les avances ont régulièrement été sous la barre des 10 points.

Le Thunder menait 88-86 au début du quatrième quart, mais les Rockets ont tranquillement réussi à se forger une avance de neuf points. Alors qu’il restait environ quatre minutes à jouer, Austin Rivers, qui a signé un contrat avec la troupe de Houston lundi, a réussi un panier de trois points pour porter la marque à 107-98.