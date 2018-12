ENGLEWOOD, Colo. — Une personne connaissant les résultats des examens d’imagerie par résonnance magnétique de Phillip Lindsay a révélé à The Associated Press que le porteur de ballon des Broncos de Denver allait rater le reste de la saison.

La personne, qui a parlé sous le couvert de l’anonymat, a confirmé les dires du réseau de Denver 9News, qui affirmait que les tests subis mardi avaient révélé une blessure au ligament du poignet droit de Lindsay ainsi qu’une possible fracture à l’os scaphoïde.

Lindsay, qui s’est blessé lors de la défaite de 27-14 des Broncos aux mains des Raiders d’Oakland, lundi soir, ne prendra pas part au dernier match de son équipe, dimanche, contre les Chargers de Los Angeles.

Il semble qu’il ne serait également pas en mesure de participer au Pro Bowl le mois prochain, après être devenu la première recrue offensive de l’histoire de la NFL à avoir été sélectionnée pour cette partie d’étoiles.

Lindsay a conclu sa saison avec 1037 verges par la course et neuf touchés. Il n’aura pas l’occasion de battre le record de la NFL au chapitre des verges au sol par un porteur de ballon recrue non repêché. Dominic Rhodes, des Colts d’Indianapolis, avait obtenu 1104 verges en 2001.