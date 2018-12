JACKSONVILLE, Fla. — Le quart Blake Bortles obtiendra un autre départ pour les Jaguars de Jacksonville et il pourra s’agir de son dernier avec l’équipe.

L’entraîneur-chef Doug Marrone a annoncé mercredi que Bortles allait être le partant lors du dernier match de l’équipe cette saison, dimanche, face aux Texans de Houston (10-5).

Bortles a été lancé dans la mêlée en relève à Cody Kessler dimanche dernier, aidant les Jaguars (5-10) à vaincre les Dolphins de Miami 17-7. Le vétéran de cinq saisons a complété cinq de ses six passes pour 39 verges de gains et a couru quatre fois avec le ballon pour des gains de 25 verges, incluant des courses de 14 et 13 verges lors d’une séquence qui a mené à un placement qui brisait une égalité de 7-7.

Bortles a mieux paru que Kessler, qui a été victime de cinq sacs et a commis un échappé lors d’un troisième match de suite. Kessler a quitté la rencontre au deuxième quart après avoir subi une blessure à une épaule et il était revenu au jeu avant de céder sa place pour de bon à Bortles.

Kessler a guidé les Jaguars vers deux touchés en 37 possessions comme partant. Il a accumulé 709 verges de gains, deux touchés et deux interceptions en plus d’encaisser 22 sacs, dont 18 en quatre départs.

De son côté, Bortles a récolté 2611 verges de gains, 13 touchés et 10 interceptions en plus d’être victime de 28 sacs et de commettre quatre échappés.

En raison de son manque de constance, il est peu probable que Bortles soit de retour avec les Jaguars en 2019. Les Jaguars pourraient sauver 9,5 millions $ US en libérant Bortles, qu’ils avaient sélectionné avec le troisième choix du repêchage de 2014, avant le 1er juin.

Les Jaguars devraient repêcher un quart lors du prochain repêchage et embaucher un vétéran pour l’épauler.