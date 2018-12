MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a rappelé le défenseur Karl Alzner du Rocket de Laval mercredi, en plus d’inscrire le nom du défenseur David Schlemko sur la liste des blessés.

La manoeuvre concernant Schlemko est rétroactive en date du 20 décembre. L’équipe a indiqué qu’il souffrait d’une blessure au haut du corps. Il n’avait pas affronté les Golden Knights de Vegas lors de la dernière sortie du Canadien avant le congé de Noël.

En 18 matchs cette saison, Schlemko a récolté deux aides. Il avait raté le début de la campagne en raison d’une blessure à un genou.

Pour sa part, Alzner avait été rétrogradé dans la Ligue américaine de hockey le 27 novembre. Âgé de 30 ans, il a pris part à 10 matchs avec le Rocket, obtenant un but et une aide et affichant un différentiel de plus-4. Alzner avait précédemment participé à huit rencontres du Canadien, amassant une aide.

Natif de Burnaby, en Colombie-Britannique, Alzner a joué 681 matchs dans la LNH avec le Canadien et les Capitals de Washington, accumulant 20 buts et 110 aides. Il a été sélectionné en première ronde, cinquième au total, par les Capitals lors du repêchage de 2007. Le Canadien a acquis ses services en lui accordant un contrat de cinq saisons et 23,125 millions $ US le 1er juillet 2017.

Le Canadien disputera son prochain match vendredi, quand il rendra visite aux Panthers de la Floride. Il sera à Tampa le lendemain pour y affronter le Lightning et il conclura son voyage du temps des Fêtes le 31 décembre en croisant le fer avec les Stars, à Dallas.