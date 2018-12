DAVIE, Fla. — Ryan Tannehill espère qu’il sera de nouveau le quart des Dolphins de Miami en 2019, un souhait qui le place peut-être parmi la minorité dans le sud de la Floride.

Après des années de souffrance, les partisans des Dolphins sont prêts à tourner la page. C’est du moins le cas si l’on se fie aux gazouillis sur Twitter et sur les huées à l’endroit de Tannehill et de son attaque lors d’une piètre performance lors du dernier match à domicile des Dolphins dimanche. Or, tout indique que les détracteurs auront gain de cause.

Tannehill, qui est devenu le quart partant des Dolphins en 2012 et qui n’a toujours pas effectué une seule remise en jeu en matchs des séries éliminatoires, jouera probablement sa dernière rencontre avec l’organisation dimanche.

L’an prochain, son salaire de base grimpera à 18,7 millions $ et il pourrait coûter jusqu’à 26,6 millions $ vis-à-vis le plafond salarial.

Pour cette raison, les Dolphins seront vraisemblablement tentés de chercher un quart plus jeune et moins onéreux.

Le quart de 30 ans refuse de se laisser déranger par l’incertitude du moment.

«Vous ne devez pas y penser, a déclaré Tannehill mercredi. Ça sert à quoi de se poser des questions et de perdre du temps. C’est hors de mon contrôle. Il y a des gens qui prendront une décision, et par la suite, nous irons de l’avant.»

Tannehill, qui affiche un dossier de 42-45 à titre de partant, veut retourner avec les Dolphins.

«J’adore cette organisation. J’adore compétitionner avec les gars au sein de cette équipe. J’ai passé toute ma carrière ici et j’aime la vie en Floride du sud. Ouais, j’aimerais rester ici.»

Tannehill vient en 11e position dans la NFL avec un taux d’efficacité de 99,0, le plus haut de sa carrière. Il se classe troisième pour le pourcentage depasses de touché. Il a cependant raté cinq matchs à cause d’une blessure à l’épaule droite. Et lorsqu’il a joué, l’attaque des Dolphins a manqué de régularité.

Les Dolphins (7-8) viennent en 30e place pour le total de verges gagnées, et de mauvaises performances lors des deux dernières semaines pourraient avoir réglé l’avenir de Tannehill à Miami.