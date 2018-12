ENGLEWOOD, Colo. — Le demi offensif recrue Phillip Lindsay des Broncos de Denver devra subir une opération au poignet droit et pourrait avoir besoin de quatre mois pour en être totalement rétabli.

C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur-chef Vance Joseph mercredi.

Premier joueur offensif non repêché à mériter une place au Pro Bowl, Lindsay s’et blessé lundi soir contre les Raiders d’Oakland, peu de temps après avoir franchi le cap des 1000 verges par la course.

Les coéquipiers de Lindsay disent qu’ils s’ennuieront de l’énergie et de l’enthousiasme que génère le jeune joueur offensif en vue du match entre les Broncos (6-9) et les Chargers de Los Angeles (11-4) dimanche à Denver.

Toutefois, ils insistent pour dire qu’il sera de retour en 2019 avec la même vigueur.

Sa blessure — des ligaments endommagés et une possible fracture du scaphoïde — le privera de la chance d’effacer le record de 1104 verges pour un joueur recrue non repêché. La marque de 1104 verges appartient à Dominic Rhodes, des Clos de Baltimore, en 2001.