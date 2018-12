MIAMI — Danny Green s’est glissé dans le coin droit et il a été oublié par le Heat de Miami.

Le franc tireur a fait payer ses adversaires.

Kawhi Leonard a marqué 30 points, Green a réussi un panier de trois points alors qu’il ne restait que 22,7 secondes à jouer et les Raptors de Toronto ont vaincu le Heat de Miami 106-104, mercredi soir.

Les Raptors ont gagné trois matchs cette saison lorsqu’ils tirent de l’arrière par 17 points.

«Nous avons toujours l’occasion de revenir dans la partie», a fait valoir Fred VanVleet.

Green a récolté 18 points alors que VanVleet en a ajouté 16 pour les Raptors, qui ont survécu à un quatrième quart endiablé qui a vu 13 changements d’avance.

Lors de la dernière possession de la rencontre, le Heat a pu tenter trois tirs pour l’emporter ou égaler le pointage, mais aucun d’entre eux n’a été réussi. Dwyane Wade et Justise Winslow ont raté des lancers de trois points et Wade n’a pas été capable d’envoyer le ballon dans le panier lors d’un rebond.

Wade a d’ailleurs pris le blâme lors du panier de trois points de Green, admettant qu’il ne l’avait pas bien couvert.

«Je ne suis pas fâché de la défaite, je suis fâché de la façon dont j’ai joué, a affirmé Wade. Tu vas perdre des matchs dans cette ligue, c’est normal. Nous avons joué du bon basketball aujourd’hui, mais les défaites arrivent. C’est la façon de se relever qui compte et nous l’avons fait lors de nos derniers revers.»

Winslow a conclu la partie avec 21 points pour le Heat, qui a vu sa séquence de cinq gains être freinée. Josh Richardson a inscrit 17 points et Hassan Whiteside en a amassé 16.

James Johnson et Tyler Johnson ont tous les deux obtenu 12 points pour le Heat tandis que Wade en a ajouté 10. Pascal Siakam a récolté 10 points pour les Raptors.

Le tir en foulée de Winslow alors qu’il restait 35,2 secondes à écouler a donné une avance d’un point au Heat, mais dès la possession suivante des Raptors, Green s’est retrouvé seul dans le coin droit et il a réussi un lancer de trois points.

Les Raptors ont scellé l’issue du match en défensive et ils montrent maintenant un dossier de 7-0 cette saison contre des adversaires de la section Sud-Est.

«C’est une victoire de caractère pour nous», a indiqué l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse.

Le Heat menait pourtant 58-44 à la demie et il a accentué son avance à 17 points, tôt au troisième quart. Les visiteurs ont toutefois trouvé leur rythme et ils ont fait basculer l’affrontement. VanVleet a réussi trois paniers d’au-delà de l’arche et il a obtenu 11 points tandis que Leonard a ajouté 10 points lors d’une séquence de 31-12 en 8:10.

Winslow a couronné une séquence de huit points de suite du Heat, qui a pris les devants 99-93 au quatrième quart. Les Raptors ont cependant répondu avec une séquence aussi productive, mettant la table pour une fin de match mouvementée.

«Il y a eu plusieurs bons moments et c’était un bon match de basketball, après 47 minutes», a dit l’entraîneur-chef du Heat, Erik Spoelstra.