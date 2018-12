WASHINGTON — T.J. Oshie a inscrit son 11e but de la saison, John Carlson a ajouté un but dans un filet désert et les Capitals de Washington ont défait les Hurricanes de la Caroline 3-1 jeudi soir.

Chandler Stephenson a complété avec son deuxième en trois matchs pour les Capitals, qui ont gagné leurs trois dernières rencontres et 15 de leurs 18 dernières sorties.

Le gardien Braden Holtby a stoppé 28 tirs pour les Capitals, les meneurs de la section Métropolitaine. Les Capitals ont écoulé avec succès les quatre avantages numériques des Hurricanes, dont l’un avec 3:46 à écouler à la troisième période, à la suite d’une punition pour bâton élevé à Michal Kempny.

Sebastian Aho, avec son 15e de la saison, un sommet chez les Hurricanes, a inscrit l’unique filet des siens, en troisième période.

Petr Mrazek a bloqué 30 rondelles ce qui n’a pas empêché les Hurricanes de subir une troisième défaite en quatre rencontres.

Les Capitals ont pris les devants grâce à leur premier tir de la deuxième période. De l’échec-avant de la part de Travis Boyd et Devante Smith-Pelly ont provoqué un revirement en zone des Hurricanes.

Premier joueur à se rendre à la rondelle, Stephenson a déjoué Mrazek à l’aide d’un tir dans la partie supérieure droite du filet.

Oshie a doublé l’avance des Capitals avec 1:44 à jouer à la période médiane, lors d’un avantage numérique.