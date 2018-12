NEW YORK — Pierre-Luc Dubois a touché la cible après 31 secondes de jeu en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Rangers de New York 4-3 jeudi soir.

Du coup, la troupe de John Tortorella a signé un cinquième gain d’affilée.

Le 14e filet de Dubois cette saison est survenu après que les Blue Jackets eurent égalé le score avec moins de trois minutes à écouler au temps réglementaire.

Joonas Korpisalo, le gardien réserviste des Blue Jackets, n’a eu besoin que d’effectuer 19 arrêts pour mériter la victoire.

Les Rangers ont pris une avance de 3-2 grâce au deuxième but du match de Chris Kreider à 12:06 de la troisième période.

Ils ont ensuite cru avoir doublé leur avance quelques minutes plus tard. Toutefois, le but de Ryan Strome a été annulé à la suite d’une contestation vidéo de Tortorella qui a permis de déterminer qu’il y avait eu hors-jeu.

Le défenseur Zach Werenski a égalé la marque grâce à son 7e de la saison à 17:40, à l’aide d’un tir de la ligne bleue qui a déjoué le vétéran Henrik Lundqvist.

Oliver Bjorkstand et David Savard ont réussi les autres filets des Blue Jackets.

Jimmy Vesey a complété du côté des Rangers.