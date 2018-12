TAMPA, Fla. — Alex Killorn a trouvé le fond du filet après 18 secondes de jeu en prolongation pour procurer au Lightning de Tampa Bay une victoire de 6-5 contre les Flyers de Philadelphie.

Ce faisant, le Lightning a prolongé à 13 sa séquence de matchs avec au moins un point au classement. Les hommes de Jon Cooper y sont parvenus même s’ils ont laissé filer une avance de trois buts en troisième période.

Le Lightning affiche un dossier de 12-0-1 depuis le début de sa série sans défaite en temps réglementaire.

Nikita Kucherov a mené l’attaque des vainqueurs avec un but et trois aides. Il en a profité pour porter à neuf sa séquence de matchs avec au moins un point et il est devenu le premier joueur de la LNH à atteindre le plateau des 60 points cette saison.

Steven Stamkos a ajouté un doublé et une aide pour le Lightning, qui menait 5-2 après deux périodes.

Brayden Point et Tyler Johnson ont réussi les autres filets du Lightning, pendant que Andrei Vasilevskiy repoussait 28 rondelles.

Dale Weise et Rogert Hagg ont marqué lors des cinq premières minutes de la troisième période, avant que le défenseur Ivan Provorov n’égale le score à 8:38.

Michael Raffl et Claude Giroux ont également déjoué Vasilevskiy pour les Flyers, qui avaient comblé un recul de quatre buts contre le Lightning avant de s’incliner 6-5 en prolongation le 17 novembre.

Michal Neuvirth a fait face à 37 tirs.