SAINT-LOUIS — Robert Thomas a récolté un but et une assistance, Jake Allen a bloqué 30 rondelles et les Blues de St. Louis ont vaincu les Sabres de Buffalo 4-1, jeudi soir.

Jay Bouwmeester, Patrick Maroon et Ryan O’Reilly ont aussi fait bouger les cordages pour les Blues.

Jack Eichel a marqué son 15e but de la campagne pour les Sabres, lors du deuxième engagement.

Thomas a inscrit son troisième but de la saison lorsqu’il a poussé un retour de lancer de Vince Dunn sous le gardien Carter Hutton, qui a accidentellement envoyé la rondelle dans le filet avec son coude.

Hutton a stoppé 28 des 32 tirs dirigés vers lui à sa première apparition à St. Louis, où il a passé les deux dernières saisons. Il a perdu un troisième départ consécutif.