NASHVILLE — Anton Khudobin a réalisé pas moins de 49 arrêts, un sommet en carrière, et il a guidé les Stars de Dallas vers une victoire par jeu blanc de 2-0 contre les Predators de Nashville, jeudi soir.

Tyler Pitlick et Mattias Janmark ont fait bouger les cordages pour les Stars, qui ont gagné deux de leurs trois dernières sorties.

Pekka Rinne a stoppé 28 rondelles pour les Predators, qui se sont inclinés lors d’un cinquième match consécutif.

Khudobin a enregistré un premier blanchissage cette saison et un septième en carrière dans la LNH. Il a été testé à plusieurs reprises, mais son plus bel arrêt est survenu alors qu’il restait six minutes à écouler, quand il a bloqué un lancer frappé de Ryan Johansen.

Pitlick a ouvert le pointage à 7:20 du premier engagement, alors qu’il a utilisé le défenseur des Predators Matt Irwin comme écran. Janmark a doublé l’avance des siens grâce à un but sans aide en deuxième période.