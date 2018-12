CHICAGO — Patrick Kane a réussi un tour du chapeau et les Blackhawks de Chicago ont battu le Wild du Minnesota 5-2, jeudi soir, pour signer un quatrième gain en cinq matchs.

Brandon Saad a ajouté deux buts pour les Blackhawks, qui se retrouvent à égalité avec les Blues de St. Louis pour le dernier rang de la section Centrale.

Collin Delia a effectué 46 arrêts pour les vainqueurs. Jonathan Toews, Erik Gustafsson et Dylan Strome ont tous les trois amassé deux assistances.

Kane a complété un premier tour du chapeau depuis mars 2017. Il mène les Blackhawks avec une récolte de 20 buts et 47 points. L’attaquant américain a inscrit cinq buts et cinq aides lors de sa série de six matchs avec au moins un point.

Zach Parise et Eric Staal ont répliqué pour le Wild, qui a perdu un cinquième match de suite. Devan Dubnyk a alloué trois buts en 10 tirs avant d’être remplacé par Alex Stalock, qui a cédé une fois en neuf lancers.