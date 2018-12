EDMONTON — Elias Pettersson et Antoine Roussel ont tous les deux amassé un but et une assistance, guidant les Canucks de Vancouver vers une victoire de 4-2 contre les Oilers d’Edmonton, jeudi soir.

Tyler Motte et Brock Boeser ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Canucks, qui montrent une fiche de 7-2-1 à leurs 10 derniers matchs.

Ryan Nugent-Hopkins et Leon Draisaitl ont assuré la réplique pour les Oilers, qui se sont inclinés pour une quatrième fois consécutive.

Jacob Markstrom a réalisé 30 arrêts dans la victoire pour les Canucks, qui ont marqué quatre buts à leurs six premiers tirs de la rencontre.

Le gardien des Oilers Mikko Koskinen n’a effectué que deux arrêts et il a été remplacé par Cam Talbot, qui a été parfait devant 14 lancers.