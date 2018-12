ORCHARD PARK, N.Y. — Le plaqueur des Bills de Buffalo Kyle Williams a décidé de mettre un terme à sa carrière après 13 saisons dans la NFL.

L’ultime match des Bills ce dimanche, contre les Dolphins de Miami, sera son dernier.

Le footballeur de 35 ans a indiqué dans un communiqué transmis par les Bills que bien qu’il n’y ait pas de bon moment pour prendre une telle décision, le temps était venu «d’accrocher ses crampons».

Williams est l’un des joueurs les plus respectés au sein du club et celui comptant le plus d’ancienneté chez les Bills, qui en avaient fait leur choix de cinquième tour en 2006.

Il avait songé à se retirer à l’issue de la saison 2016, mais avait décidé de poursuivre sa carrière à la suite de l’embauche de l’entraîneur-chef Sean McDermott. Il a ensuite signé un contrat d’un an en mars dernier, après que les Bills eurent atteint les éliminatoires pour la première fois en 17 ans.