EAST RUTHERFORD, N.J. — Le receveur étoile des Giants de New York Odell Beckham fils ratera une quatrième rencontre consécutive.

L’entraîneur-chef, Pat Shurmur, a indiqué vendredi que Beckham ratera le dernier match de la saison, dimanche, face aux Cowboys de Dallas, en raison d’une blessure au quadriceps.

Beckham a subi cette blessure sur le dernier jeu du match perdu 25-22 aux mains des Eagles de Philadelphie, le 25 novembre. Le receveur le mieux payé de la NFL a disputé la rencontre suivante, à Chicago, marquant deux touchés. Mais il a aggravé cette blessure quelques jours avant la rencontre face aux Redskins de Washington.

Le footballeur, qui a raté la majeure partie de la dernière campagne en raison d’une fracture à la cheville gauche, termine ainsi 2018 avec 77 attrapés pour 1052 verges et six touchés. Il a également lancé des passes de touché de 57 et 49 verges sur des jeux truqués.