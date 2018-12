DAVOS, Suisse — Dante Fabbro a inscrit un doublé pour mener le Canada vers une victoire sans équivoque de 6-2 contre les Ice Tigers de Nuremberg dans un match du volet préliminaire de la Coupe Spengler vendredi.

Avec cette victoire, le Canada (2-0-0) a terminé au premier rang de son groupe et s’est automatiquement qualifié pour les demi-finales.

Daniel Winnik, Andrew Ebbett, Zac Dalpe et Dion Knelsen ont tous marqué pour le Canada en deuxième période.

Lors de ce deuxième vingt, le Canada a dominé les Ice Tigers 4-1 au tableau indicateur et 21-4 au chapitre des tirs aux buts.

Winnik a d’abord brisé l’égalité de 1-1 après cinq minutes de jeu en deuxième, et Ebbett a procuré au Canada un coussin de deux buts à 11:14.

Dalpe a enchaîné deux minutes plus tard et Knelsen a complété l’explosion avec un peu plus de deux minutes à jouer à l’engagement.

Fabbro avait marqué le premier but du match à 2:21 du premier vingt avant d’ajouter le sixième filet du Canada, tôt en troisième période.

Maxim Lapierre et Dominic Moore ont ajouté deux mentions d’aide chacun. Le gardien Zachary Fucale a stoppé 19 rondelles.

Patrick Reimer et Mike Mieszkowski ont réussi les buts du Nuremberg (0-2-0). Andreas Jenike a fait face à 39 tirs.

Le Canada, qui avait vaincu le HC Davos 2-1 mercredi, affrontera dimanche le gagnant du duel entre le Metallourg de Magnitogorsk et les Ice Tigers. Ce match aura lieu samedi.

La grande finale sera disputée lundi.

Depuis sa première participation, en 1984, le Canada a remporté le tournoi en 15 occasions, incluant lors des trois dernières années.